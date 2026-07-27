I reali hanno lasciato le vacanze a Maiorca per raggiungere le famiglie evacuate a causa degli incendi che stanno devastando boschi e colline a Madrid. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo molte persone a lasciare le proprie case. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre il fuoco continua ad avanzare, minacciando diverse zone della regione. La situazione rimane critica e sotto stretta osservazione.

I roghi che stanno divorando boschi e colline in Spagna fanno tremare tutto il Mediterraneo, dove la paura dei roghi estivi è un tema fin troppo familiare. Di fronte a un’emergenza fuori controllo, Letizia di Spagna e il re Felipe VI hanno interrotto le vacanze a Palma di Maiorca per volare al palazzetto dello sport di Villamanta, alle porte di Madrid. Lì hanno incontrato le centinaia di persone evacuate dai vicini centri abitati, costrette a lasciare le proprie abitazioni dall’oggi al domani. Letizia e Felipe di Spagna, le tappe del loro amore. guarda le foto Incendi a Madrid, il dolore delle famiglie nelle parole di Letizia di Spagna. Mettendo da parte il protocollo di corte, la regina ha voluto mettere al centro il dramma umano di chi ha dovuto lasciare tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I reali hanno interrotto le vacanze a Maiorca per raggiungere le famiglie evacuate a causa dei devastanti incendi a Madrid

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