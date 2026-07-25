Emergenza incendi tra Spagna e Francia oltre 250mila persone evacuate | Madrid oscurata dal fumo

Notizia in breve

Oltre 250.000 persone sono state evacuate tra il sud-ovest della Francia e le aree interne della Spagna a causa di incendi boschivi. Le fiamme sono in corso da diversi giorni e hanno causato l’evacuazione di numerosi residenti. Le autorità hanno disposto lo sgombero di molte zone, mentre il fumo si estende, oscurando il cielo e rendendo difficile la visibilità. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.