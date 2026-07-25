Emergenza incendi tra Spagna e Francia oltre 250mila persone evacuate | Madrid oscurata dal fumo

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 250.000 persone sono state evacuate tra il sud-ovest della Francia e le aree interne della Spagna a causa di incendi boschivi. Le fiamme sono in corso da diversi giorni e hanno causato l’evacuazione di numerosi residenti. Le autorità hanno disposto lo sgombero di molte zone, mentre il fumo si estende, oscurando il cielo e rendendo difficile la visibilità. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

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Sono oltre 250mila le persone evacuate tra il sud-ovest della Francia e le zone interne della Spagna a causa degli incendi divampati negli ultimi giorni. Le fiamme lambiscono Bordeaux, a Madrid cielo oscurato dal fumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Emergenza incendi in Francia e Spagna. Oltre 220mila evacuati

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