Spagna incendi vicino a Madrid | evacuate 60mila persone
Il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa di numerosi incendi che stanno interessando il territorio vicino a Madrid. In totale, circa 60.000 persone sono state evacuate dalle aree coinvolte. La situazione si verifica in un contesto di ondata di calore che ha contribuito a peggiorare le fiamme.
Il governo di Spagna ha dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale, mentre il Paese lotta per domare i numerosi incendi che lo stanno devastando in un’ ondata di calore. Gli incendi hanno costretto all’evacuazione di circa 60.000 persone dalle città a ovest della capitale. Le fiamme sono alimentate da temperature che dovrebbero superare i 39 gradi. Due grandi roghi si sono uniti in un unico incendio che, entro venerdì pomeriggio, aveva già bruciato 30 chilometri quadrati. La presidente regionale Isabel Díaz-Ayuso lo ha definito il peggiore nella storia di Madrid. Nel frattempo, un incendio ad Ávila, a meno di due ore a nord-ovest della capitale, ha divorato 90 chilometri quadrati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Emergenza incendi vicino Madrid: oltre 10mila evacuati, Spagna in allerta
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