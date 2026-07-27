La squadra Primavera ha disputato il primo test stagionale a Pievepelago contro il Bologna, perdendo 3-0. La partita si è svolta pochi giorni prima dell'inizio del ritiro a Fiumalbo. Mentre la squadra maggiore giocava contro la Virtus Bolzano, i giovani di Mandelli hanno iniziato a mettere in moto gambe e schemi in vista delle prossime sfide, tra cui quella contro il Monza.

Anche la Primavera di Paolo Mandelli inizia a mettere in moto gambe e schemi, a qualche giorno dall’inizio del ritiro di Fiumalbo. Il primo test stagionale, mentre i grandi di Galloppa giocavano con la Virtus Bolzano, è andato in scena a Pievepelago contro il Bologna con il risultato di 3-0 in favore dei rossoblu. Buona, però, la prova dei canarini nonostante il risultato alla prima, vera, uscita stagionale e in pienissimo lavoro estivo. Mandelli ha schierato Caleffi, Rinaldi, Bellofiore, Montanari, Rubino, Calvo, Andolina, Obasuyi, Paiola, Nekhli e Coratella nella formazione titolare, poi la serie di cambi ha rivoluzionato come di consueto la squadra nel corso della gara per concedere minutaggio a tutti nel più ampio programma di crescita complessiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi di Paolo Mandelli scaldano i muscoli. Sconfitti nel test col Bologna, affronteranno il Monza

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