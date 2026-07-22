Napoli ko nel test d' esordio contro l' Arezzo Azzurri sconfitti per 3-1

Notizia in breve

Il Napoli ha perso 3-1 contro l'Arezzo nel primo test stagionale. La partita si è giocata a luglio e rappresenta un risultato ufficiale di sconfitta. La squadra ha subito tre gol, mentre ha segnato un solo punto nel primo match con il nuovo allenatore. La sfida si è conclusa con il Napoli sconfitto, evidenziando le difficoltà iniziali della squadra nel primo confronto estivo.