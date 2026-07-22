Napoli ko nel test d' esordio contro l' Arezzo Azzurri sconfitti per 3-1

Da napoli.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha perso 3-1 contro l'Arezzo nel primo test stagionale. La partita si è giocata a luglio e rappresenta un risultato ufficiale di sconfitta. La squadra ha subito tre gol, mentre ha segnato un solo punto nel primo match con il nuovo allenatore. La sfida si è conclusa con il Napoli sconfitto, evidenziando le difficoltà iniziali della squadra nel primo confronto estivo.

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Se il calcio d'agosto non è veritiero, figuriamoci quello di luglio. Ma per le statistiche è comunque una sconfitta quella d'esordio per il nuovo Napoli targato Max Allegri. A Dimaro, dove gli azzurri sono in ritiro, c'è un ko nel primo test della stagione contro l'Arezzo, formazione neopromossa in serie B. Nel primo tempo toscani in vantaggio con il gol all'11' di Alberto Cerri. Nella ripresa il raddoppio con Gilli. Al 61' Politano sbaglia un rigore ma sulla ribattuta segna l'1-2. Nel finale il tris di Eklu.  Gli azzurri sono sembrati in stato di forma fisica approssimativo, dato normale in una prima fase di preparazione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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