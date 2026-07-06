La Marina cinese ha condotto un test missilistico nel Pacifico, lanciando con successo un missile strategico da un sottomarino nucleare. L’esercitazione, definita di routine dalle autorità locali, ha avuto luogo recentemente. Non sono stati forniti dettagli sulle caratteristiche del missile o sulla durata dell’operazione. La notizia ha suscitato reazioni di allarme tra le altre forze militari della regione. La Cina non ha rilasciato commenti ufficiali sulla manifestazione di forza.

La Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese (Pla) ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino nucleare, nell’ambito di un’esercitazione definita di routine dalle autorità di Pechino. Il vettore è stato lanciato verso le acque internazionali dell’Oceano Pacifico, dove ha raggiunto con precisione l’area prevista. Il test arriva in una fase di crescente tensione nell’Indo-Pacifico e ha suscitato nuove preoccupazioni tra i Paesi della regione. Il lancio del missile strategico. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, secondo cui il missile è partito da un sottomarino nucleare strategico della Marina cinese ed è atterrato nelle acque designate dell’Oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pechino mostra i muscoli: test missilistico nel Pacifico, scatta l’allarme

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