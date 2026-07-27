I Papi e l' Odissea | il viaggio come ricerca di senso

Notizia in breve

Il viaggio come tema ricorrente nei discorsi papali si collega ai riferimenti all’Odissea, evidenziando un percorso di ricerca di senso. Nei testi pontifici, si trovano molteplici citazioni e riflessioni che richiamano il viaggio come metafora della vita e della fede. La parola greca e?a???????, tradotta come evangelium, ha radici profonde e si collega a questa idea di cammino e scoperta.