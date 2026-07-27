I Papi e l' Odissea | il viaggio come ricerca di senso
Il viaggio come tema ricorrente nei discorsi papali si collega ai riferimenti all’Odissea, evidenziando un percorso di ricerca di senso. Nei testi pontifici, si trovano molteplici citazioni e riflessioni che richiamano il viaggio come metafora della vita e della fede. La parola greca e?a???????, tradotta come evangelium, ha radici profonde e si collega a questa idea di cammino e scoperta.
Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano Leggere l’Odissea attraverso le riflessioni dei Papi offre una prospettiva sul mondo e sul senso dell’esistenza. Una premessa doverosa riguarda la parola e?a??????? (evangelium) che ha una lunga storia. Papa Benedetto XVI, nel 2012, in occasione dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sottolinea che questo termine “appare in Omero”, nell’Odissea: “è annuncio di una vittoria, e quindi annuncio di bene, di gioia, di felicità. Appare, poi, nel Secondo Isaia (cfr Is 40,9), come voce che annuncia gioia da Dio, come voce che fa capire che Dio non ha dimenticato il suo popolo”. L’Odissea e le... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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“Odissea, il Viaggio della Conoscenza”Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa nella Sala del Consiglio comunale di Cortona per presentare il secondo “Festival Radici Culturali”.