La poetica del senso di colpa di Christopher Nolan attraverso i suoi eroi tragici, dal Cooper di Interstellar, a Oppenheimer e Ulisse nel nuovo adattamento dell'Odissea. Se c'è un aspetto del nostro lavoro che ci affascina sempre è individuare temi, seguire tracce, afferrare le cime dei fili rossi che spuntano tra le maglie delle opere degli autori e tirarle, seguirle, per vedere dove portano. Uno dei fili conduttori della filmografia di Christopher Nolan è senza dubbio il tempo, con la conseguente manipolazione della struttura narrativa che ne consegue, ma c'è un altro aspetto rilevante, che è presente in più opere ed evolve passo dopo passo in un ideale percorso tematico: il senso di colpa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Oppenheimer e Interstellar: il senso di colpa nel cinema di Christopher Nolan

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NESSUNO HA CAPITO ODISSEA: LA SPIEGAZIONE COMPLETA

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Perché non mi è piaciuta l'Odissea di Nolan reddit

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