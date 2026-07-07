Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa nella Sala del Consiglio comunale di Cortona per presentare il secondo “Festival Radici Culturali”. L’evento è promosso da un’organizzazione locale e si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse attività culturali e artistiche. La conferenza ha fornito dettagli sul programma e sugli obiettivi dell’edizione, senza ulteriori dichiarazioni o commenti.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Questa mattina nella Sala del Consiglio comunale di Cortona sì è svolta la conferenza stampa di presentazione del secondo “Festival Radici Culturali ” di Cortona, prodotto da A.T.E.N.A. (Associazione Teatrocinematografica Europea Nuovi Argomenti) patrocinato e sostenuto dal Comune di Cortona e dal MAEC in accordo con la Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana. Il direttore, autore e interprete Gianluca Brundo porta in scena la prima assoluta di “ Odissea, il Viaggio della Conoscenza”. Dopo il successo della prima edizione del Festival Radici Culturali, con la messa in scena dell’intero “Inferno dantesco”, ecco la nuova edizione che si svolgerà nello splendido scenario dell’Area Archeologica del Sodo di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Odissea - il Viaggio della conoscenza

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