I No Tav rilanciano e rivendicano | Ma quali Black bloc siamo tutti responsabili

Da open.online 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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«Quello che è successo sabato, nel racconto della maggior parte dei giornali e dei telegiornali, è stato il solito che fanno dai tempi del primo G8 di Genova, cioè “ci sono i valligiani da una parte che volevano manifestare tranquillamente e poi arrivano i Black bloc”. Questa divisione è assolutamente falsa. Se voi aveste visto il corteo che partiva di qua, sono andati su in migliaia e migliaia verso Chiomonte: quello che è successo là lo abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili ». Queste le parole di Guido Fissore, del movimento No Tav, nel corso di una conferenza tenuta a Venaus in merito agli scontri di sabato. «Non tutti tirano le pietre, ma tutti siamo d’accordo nell’invasione del cantiere». 🔗 Leggi su Open.online

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