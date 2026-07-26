Quasi tutti i 700 black bloc coinvolti sono francesi. Sono stati individuati con kway neri, cappucci, maschere antigas e occhiali da piscina, strumenti che proteggono dai lacrimogeni. La presenza di armi e segnali in codice è stata rilevata durante le operazioni di polizia. Le forze dell’ordine hanno identificato questa composizione e le modalità di copertura dei partecipanti durante le manifestazioni. Le indagini continuano per approfondire eventuali collegamenti e piani specifici.

Settecento black bloc, quasi tutti francesi, nascosti da kway neri, cappucci, maschere antigas e occhiali da piscina, attrezzatura in grado di vanificare gli effetti dei lacrimogeni. Appostati nella vegetazione della Val di Susa coperti da ombrelli neri per poi scattare e scatenare l'inferno contro la polizia in modo coordinato e studiato. L'assalto NoTav al cantiere dell'Alta velocità a Chiomonte ha visto la partecipazione di professionisti della violenza di piazza provenienti dalla Francia ma anche dal territorio nazionale, qualcuno da Spagna e Germania. Una tattica che rende complicate le indagini, riporta il Corriere della sera, che e l'identificazione dei responsabili degli scontri che hanno provocato il ferimento di circa sessanta tra poliziotti e carabinieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Quasi tutti francesi" i 700 black bloc: il piano di guerra, le armi e i segnali in codice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 ACCESSORI MOTO ECONOMICI da Amazon che (forse) non conosci

Notizie e thread social correlati

Festival di Cannes 2026: da Cotillard a Casta, il total black mette d'accordo le dive francesi. Tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della quarta serataDurante la quarta serata del Festival di Cannes 2026, molte attrici francesi hanno scelto abiti total black per il red carpet.

Festival di Cannes 2026: da Cotillard a Casta, da Seydoux a Deneuve, il total black mette d'accordo le dive francesi. Tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della quarta serataDurante la quarta serata del Festival di Cannes 2026, le attrici francesi hanno scelto il total black per il red carpet, apparendo tutte in abiti...

Argomenti più discussi: Quasi tutti francesi, con maschere antigas: chi sono i No Tav del blocco nero protagonisti della guerriglia a Chiomonte. Le molotov e gli applausi della folla; La Francia ha ratificato un accordo per mettere fine a una disputa su un confine con i Paesi Bassi, dopo quasi 400 anni; Francia, ondata di caldo di giugno: oltre 5.800 morti in eccesso registrati; Incendi Spagna e Francia, 300mila persone evacuate. Un morto. FOTO.

Chi sono i No Tav del blocco nero protagonisti della guerriglia a Chiomonte: quasi tutti francesi, con maschere antigas. Molotov e applausi della folla x.com

NoTav, quasi tutti francesi i 700 black bloc: il piano di guerra, le armi e i segnali in codiceSettecento black bloc, quasi tutti francesi, nascosti da kway neri, cappucci, maschere antigas e occhiali da piscina, attrezzatura in grado di ... iltempo.it