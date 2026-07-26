Circa 700 persone vestite di nero, con maschere antigas o occhialini da piscina, hanno preso parte a una manifestazione nella Val di Susa. Sono appartenenti al gruppo noto come Blocco Nero, accusato di aver attaccato i cantieri dell’Alta velocità durante la giornata. I partecipanti sono stati identificati come gli eredi dei Black bloc, coinvolti in azioni di vandalismo e scontri con le forze dell’ordine. La protesta si è concentrata contro i lavori di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità.

Erano circa 700, vestiti di nero dalla testa ai piedi, maschere antigas od occhialini da piscina sugli occhi per reggere ai lacrimogeni. Sono i membri del Blocco Nero, che ieri hanno messo a ferro e fuoco la Val di Susa, puntando i cantieri dell’Alta velocità. In maggioranza francesi, ma anche spagnoli, e tanti italiani arrivati da tutto il Paese, il grosso dal centro sociale Askatasuna di Torino, rimasto senza una sede dopo lo sgombero di dicembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Manifestazione No Tav, chi sono gli eredi dei Black bloc che hanno assaltato i cantieri della Val di Susa

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