Il Ministero della Cultura ha assegnato 4 milioni di euro alle librerie indipendenti gestite da under 35. Il finanziamento mira a sostenere nuove aperture e rafforzare il settore, colpito dai cambiamenti nelle abitudini di lettura negli ultimi anni. La somma viene destinata principalmente a giovani librai che gestiscono librerie indipendenti. L’obiettivo è favorire la ripresa e la crescita di queste attività nel panorama culturale nazionale.

I l libro prova a ripartire dai giovani librai. Il Ministero della Cultura ha destinato 4 milioni di euro alle librerie indipendenti gestite da under 35, con l’obiettivo di sostenere nuove aperture e rafforzare un settore che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con cambiamenti profondi nelle abitudini dei lettori. Un intervento che arriva in un momento particolare: le librerie tradizionali, infatti, devono convivere con un modo diverso di scegliere e acquistare i libri e con l’arrivo dell’intelligenza artificiale. La domanda, quindi, non riguarda soltanto quanti nuovi negozi potranno nascere grazie ai contributi, ma riguarda soprattutto quale spazio avranno ancora i luoghi della lettura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I fondi per le librerie indipendenti gestite da under 35

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