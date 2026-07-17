La repressione a Hong Kong contro le librerie indipendenti

Da ilpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì, la polizia di Hong Kong ha arrestato cinque persone coinvolte in due librerie indipendenti, Greenfield Book Store e Have A Nice Stay. Sono state accusate di aver venduto libri considerati sovversivi, che contengono contenuti che incitano all’odio contro il governo, la magistratura e le forze dell’ordine locali. Le operazioni fanno parte di una serie di azioni volte a reprimere il settore delle librerie indipendenti nella regione.

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Mercoledì la polizia di Hong Kong ha arrestato cinque persone che lavoravano in due librerie indipendenti, Greenfield Book Store e Have A Nice Stay, accusandole di vendere libri sovversivi che incitano all’odio contro il governo, la magistratura e la polizia locali. Non è la prima volta che succede una cosa del genere a Hong Kong, regione amministrativa speciale cinese che per molto tempo aveva goduto di un certo margine di autonomia e democrazia, ma che da qualche anno è sempre più controllata dal regime cinese e sempre meno libera. Le librerie indipendenti sono state a lungo un simbolo dell’indipendenza di Hong Kong rispetto al regime cinese e gli attacchi nei loro confronti sono uno degli aspetti più emblematici della progressiva soppressione della libertà di espressione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Hong Kong Police Have Raided Two Independent Bookstores And Arrested Five People For Selling Books

Video Hong Kong Police Have Raided Two Independent Bookstores And Arrested Five People For Selling Books

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