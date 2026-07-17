Mercoledì, la polizia di Hong Kong ha arrestato cinque persone coinvolte in due librerie indipendenti, Greenfield Book Store e Have A Nice Stay. Sono state accusate di aver venduto libri considerati sovversivi, che contengono contenuti che incitano all’odio contro il governo, la magistratura e le forze dell’ordine locali. Le operazioni fanno parte di una serie di azioni volte a reprimere il settore delle librerie indipendenti nella regione.

Mercoledì la polizia di Hong Kong ha arrestato cinque persone che lavoravano in due librerie indipendenti, Greenfield Book Store e Have A Nice Stay, accusandole di vendere libri sovversivi che incitano all’odio contro il governo, la magistratura e la polizia locali. Non è la prima volta che succede una cosa del genere a Hong Kong, regione amministrativa speciale cinese che per molto tempo aveva goduto di un certo margine di autonomia e democrazia, ma che da qualche anno è sempre più controllata dal regime cinese e sempre meno libera. Le librerie indipendenti sono state a lungo un simbolo dell’indipendenza di Hong Kong rispetto al regime cinese e gli attacchi nei loro confronti sono uno degli aspetti più emblematici della progressiva soppressione della libertà di espressione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La repressione a Hong Kong contro le librerie indipendenti

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Hong Kong Police Have Raided Two Independent Bookstores And Arrested Five People For Selling Books

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