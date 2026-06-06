Le librerie indipendenti potranno occupare il suolo pubblico, purché rispettino determinati requisiti. La normativa prevede nuove regole per l’uso dei marciapiedi nel Centro Storico e nelle aree UNESCO, consentendo l’installazione di spazi all’aperto. Le modifiche riguardano l’assegnazione di aree specifiche e le modalità di occupazione, con l’obiettivo di favorire la presenza di librerie e altri esercizi commerciali nelle zone centrali. Le nuove disposizioni sono state approvate dalle autorità competenti.

Quali requisiti deve rispettare una libreria per occupare il suolo pubblico? Come cambierà l'uso dei marciapiedi nel Centro Storico e area UNESCO? Cosa potranno offrire le librerie tra i 50 e 100 metri quadrati? Perché questo piano punta a contrastare la concorrenza del mercato online??? In Breve Requisiti: attività da almeno due anni e massimo quattro punti vendita a Roma. Possibilità somministrazione alimenti e bevande per locali tra 50 e 100 metri quadrati. Deroga vincoli . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roma: via libera per le librerie indipendenti e nuovi spazi all’aperto

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La caccia ai LIBRI USATI a ROMA + BOOK HAUL finale

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