Nel Tg2 di sabato 25 luglio è stato trasmesso un servizio da Capri che ha presentato l’isola, con particolare attenzione all’operato del sindaco. Il servizio si concludeva con un coro finale rivolto al telegiornale, simile a quello dei bambini capresi che salutano i turisti vip. La trasmissione ha dedicato spazio anche ad altri brevi servizi e pillole di notizie del giorno.

Nel Tg2 di sabato 25 luglio è andato in onda un servizio da Capri, per elogiare l’isola guidata dall’entusiasta sindaco Paolo Falco e con tanto di coro finale dedicato al telegiornale della seconda rete, come quando i bimbi capresi, vestiti a festa, devono salutare i vacanzieri vip. Il “pezzo” ha fatto arricciare il naso a qualche parlamentare del centrosinistra perché era firmato da Federica Corsini, ossia la moglie di Gennaro Sangiuliano, ex direttore del Tg2, ex ministro della Cultura e ora capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Campania. Corsini è rimasta al fianco di Sangiuliano dopo il caso Boccia. E, professionalmente parlando, è stata anche eletta nel comitato del Tg2, risultando la più votata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I discussi servizi della moglie di Sangiuliano al Tg2 e le altre pillole del giorno

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