Nella giornata di oggi si è parlato delle ultime mosse politiche del centrodestra in Italia, con particolare attenzione alla nomina di un nuovo rappresentante in Campania. Un nome, quello di Sangiuliano, ha suscitato discussioni all’interno degli schieramenti, che sembrano aver trovato un accordo su questa scelta. Intanto, un altro personaggio, noto per le sue attività nel settore dello spettacolo, ha attirato l’attenzione con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti.

Genny è quasi magia. Sangiuliano pare essere riuscito nell’impresa di mettere d’accordo un centrodestra spaccato. Dopo l’affaire Boccia, l’addio forzato al ministero della Cultura, il ritorno al giornalismo come corrispondente Rai da Parigi e la seconda vita politica da consigliere regionale in Campania per Fratelli d’Italia, ora sul suo nome è arrivata la tanto agognata convergenza politica: farà il capo dell’opposizione in Campania, ruolo ereditato da Edmondo Cirielli, che dopo la sconfitta si è dimesso da consigliere regionale ed è tornato a fare il viceministro degli Esteri a tempo pieno. Alla fine anche Forza Italia si è convinta, come ha detto il segretario regionale degli azzurri, Fulvio Martusciello, dopo l’incontro alla Farnesina proprio con Cirielli: «C’è un accordo nazionale e intendiamo rispettarlo.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’intesa della destra su Sangiuliano in Campania e le altre pillole del giorno

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