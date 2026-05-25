I nuovi vannacciani di Lombardia e le altre pillole del giorno

Da lettera43.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due consiglieri regionali lombardi si sono uniti a Futuro Nazionale. La notizia arriva mentre il generale si rafforza anche nei territori, con un incremento di adesioni e presenze. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione politica crescente, con nuovi ingressi che contribuiscono a rafforzare il gruppo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni o le conseguenze di questi passaggi.

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Il generale si gonfia. Anche nei territori. Questa volta il campo di battaglia è la Lombardia. Due consiglieri regionali sono entrati nelle schiere di Futuro Nazionale. E lo scippo stavolta non è ai danni della Lega. I due nuovi parà-cadutati sono infatti Luca Daniel Ferrazzi da Gallarate e il meloniano Pietro Macconi da Bergamo. Ferrazzi, per anni portabandiera di Alleanza Nazionale nel Varesotto, entrò per la prima volta in Consiglio regionale nel 1995. Rieletto nel 2000 e nel 2005, dal 2008 al 2010 fu assessore all’Agricoltura. Nel 2013 passò alla Lista Maroni e alle Regionali del 2023 venne rieletto nella circoscrizione di Varese con la lista Lombardia Migliore, la civica a sostegno di Letizia Moratti dalla quale si allontanò dopo il ritorno dell’ex sindaca di Milano in Forza Italia, per passare nel Misto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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