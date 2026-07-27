I bombardamenti ordinati dall'ex presidente americano non sono riusciti a fermare le attività militari e politiche dell’Iran. Le operazioni, che hanno colpito obiettivi militari e infrastrutture, non hanno impedito allo Stato di mantenere le sue posizioni nella regione. Non ci sono stati cambiamenti significativi nelle decisioni strategiche o nelle alleanze iraniane dopo gli attacchi. La resistenza iraniana alle azioni militari si è dimostrata più forte di quanto previsto.

I bombardamenti di Donald Trump non hanno raggiunto il loro obiettivo principale: convincere l’Iran a rinunciare ai propri obiettivi strategici. È questa la conclusione dell’Institute for the Study of War, secondo cui la campagna americana non ha modificato in modo significativo la volontà del regime iraniano di perseguire i propri interessi con la forza, a partire da quello più ambizioso: consolidare il controllo sullo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo attraverso cui transitava circa un quinto del petrolio mondiale prima della guerra. Il paradosso della fase attuale è tutto qui: mentre la Casa Bianca continua a rivendicare la capacità di colpire Teheran e il presidente americano alimenta la pressione politica e comunicativa, la campagna militare sembra essere arrivata a un punto di saturazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - I bombardamenti di Trump non hanno piegato l’Iran

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Le parole di Trump sullattacco contro lIran

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