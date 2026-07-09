Perché Trump ha ripreso i bombardamenti sull’Iran L’analisi di D’Anna

Da formiche.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un’analisi, le recenti campagne di bombardamenti sull’Iran sono guidate da una strategia militare pianificata dall’amministrazione statunitense. Le operazioni sono state avviate dopo un periodo di tensioni crescenti e risposte a specifici incidenti. Le azioni si concentrano su obiettivi considerati legati a attività militari iraniane, senza coinvolgere dichiarazioni ufficiali di motivazioni politiche. Le operazioni sono state annunciate attraverso comunicati ufficiali e attuate in modo coordinato con alleati regionali.

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