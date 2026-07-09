Perché Trump ha ripreso i bombardamenti sull’Iran L’analisi di D’Anna

Secondo un’analisi, le recenti campagne di bombardamenti sull’Iran sono guidate da una strategia militare pianificata dall’amministrazione statunitense. Le operazioni sono state avviate dopo un periodo di tensioni crescenti e risposte a specifici incidenti. Le azioni si concentrano su obiettivi considerati legati a attività militari iraniane, senza coinvolgere dichiarazioni ufficiali di motivazioni politiche. Le operazioni sono state annunciate attraverso comunicati ufficiali e attuate in modo coordinato con alleati regionali.

C’è una precisa strategia bellica nelle nuove ondate di bombardamenti dell’Iran decise da Trump. Inizialmente attribuita al quotidiano teatrino trumpiano della politica internazionale, oscillante fra Freud, Nietzsche e Pirandello, la decisione di riprendere il martellamento delle riattivate e ulteriormente potenziate postazioni missilistiche e delle infrastrutture militari dei pasdaran, è stata attuata sulla base delle rilevazioni satellitari e del costante monitoraggio da parte dell’intelligence delle mosse del regime degli ayatollah. Piani resi evidenti dalle oceaniche manifestazioni di odio, di incitamento alla vendetta e all’eliminazione... 🔗 Leggi su Formiche.net

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Trump accusa Teheran per il bombardamento della scuola femminile in Iran

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