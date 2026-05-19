Il presidente degli Stati Uniti ha espresso ottimismo riguardo alle trattative con l'Iran, affermando che ci sono buone possibilità di ottenere un accordo senza la necessità di ricorrere a interventi militari. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute di una possibile soluzione diplomatica alle tensioni tra le due nazioni. La proposta di un'intesa è stata accolta con interesse da alcuni esponenti politici, mentre altri continuano a mantenere una posizione cauta.

Il presidente americano, Donald Trump, vede "un'ottima possibilità" di raggiungere con l'accordo con l'Iran "senza dover tornare ai bombardamenti". "Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Sono stato contattato da questi tre Paesi, più altri, che stanno trattando direttamente con i nostri e con l'Iran, e sembra esserci un'ottima possibilità di trovare una soluzione. Se riuscissimo a farlo senza bombardarli senza pietà, ne sarei molto felice", ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. "Ci sono sviluppi positivi" nelle discussioni con l'Iran e "ho informato Israele" della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump è ottimista sull'Iran: “Buone possibilità di un accordo senza altri bombardamenti”

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Trump calls Irans counterproposal unacceptable

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