La cantante R&B Nivea, 44 anni, ha annunciato di essere affetta da leucemia e di essere in cura da diversi mesi. La sua dichiarazione è stata fatta durante una puntata del programma “Cadillac Chronicles”, in cui ha parlato della sua battaglia contro il tumore del sangue. La cantante ha anche ringraziato Dio per il sostegno durante questo periodo. La rivelazione si inserisce in un contesto di conversazioni sulla vita privata e sulla musica.

La cantante R&B Nivea, 44 anni, ha raccontato di essere stata colpita da un tumore del sangue e di essere già in trattamento da mesi. La rivelazione è arrivata nel corso di una puntata di “Cadillac Chronicles”, la serie in cui il conduttore Brian Freeman intervista gli artisti durante un giro in auto, parlando di musica ma anche di vita privata. Nivea, all’anagrafe Nivea B. Hamilton, nota soprattutto per il successo “Don’t Mess With My Man”, ha spiegato di aver scoperto la malattia proprio all’inizio del 2026, e di vivere questo momento con un misto di gratitudine e fede. Le sue parole, riportate da diverse testate americane tra cui “Men’s... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho la leucemia, mi sto sottoponendo alle cure e ringrazio sempre Dio”: la rivelazione della cantante Nivea

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