In un'intervista recente, il calciatore ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sul rapporto con la squadra. Ha affermato di aver espresso molte cose, di cui quasi tutte riguardavano il suo benessere e la soddisfazione di essere ancora in forma e motivato. Ha anche ringraziato i compagni e la società per il supporto ricevuto, anche nei momenti più difficili. Le sue parole sono state un segno di gratitudine verso chi lo ha accompagnato nel percorso sportivo.

Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! 37° turno Serie A, c’è la decisione definitiva: Roma Lazio domenica alle 12 insieme alle altre gare della Champions: la decisione della Prefettura Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. Il Brasile blinda Ancelotti!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Rossi svela: «Io ho detto 100 cose e 99 erano che sto bene, sto da Dio, mi vedo qui a lungo termine»

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