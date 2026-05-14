De Rossi svela | Io ho detto 100 cose e 99 erano che sto bene sto da Dio mi vedo qui a lungo termine

Da calcionews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista recente, il calciatore ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sul rapporto con la squadra. Ha affermato di aver espresso molte cose, di cui quasi tutte riguardavano il suo benessere e la soddisfazione di essere ancora in forma e motivato. Ha anche ringraziato i compagni e la società per il supporto ricevuto, anche nei momenti più difficili. Le sue parole sono state un segno di gratitudine verso chi lo ha accompagnato nel percorso sportivo.

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© Calcionews24.com - De Rossi svela: «Io ho detto 100 cose e 99 erano che sto bene, sto da Dio, mi vedo qui a lungo termine»
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