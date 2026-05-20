Un ventenne ha deciso di lasciare alle spalle una vita convenzionale e intraprendere un viaggio in bicicletta intorno al mondo. Dopo aver dichiarato di sentirsi in gabbia, ha preso la bici e si è messo in marcia. La sua scelta si discosta dalla routine di un lavoro locale, dalla vita universitaria o dai momenti con amici in un bar. La sua avventura è iniziata con l’obiettivo di esplorare territori sconosciuti e vivere un’esperienza diversa.

Ludovico Muretti ha 20 anni. Potrebbe accontentarsi di un lavoro a pochi passi da casa, di una vita da studente universitario o di un weekend in compagnia dei suoi amici davanti a una birra. Di fronte a una routine monotona e a una società che lui definisce “opprimente”, però, è nata la sfida più grande della sua vita. “Sto facendo il giro del mondo in solitaria. Siamo io e la mia bicicletta ”. Ma come mai una scelta del genere? “Il caos non mi appartiene. Mi sono sempre sentito in gabbia. Il bello di poter cambiare obiettivi ogni giorno mi porta a vivere veramente la vita”. Soffocato da un contesto che non sente suo, Ludovico è partito da Cermenate (in provincia di Como) per un viaggio di 50mila chilometri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sempre sentito in gabbia. Ho preso la bici e sto facendo il giro del mondo”: la sfida del 20enne Ludovico

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