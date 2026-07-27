Per dieci anni, una donna ha consumato una bottiglia di vino ogni sera. Quando ha deciso di smettere, ha perso la sua migliore amica, con cui condivideva l’abitudine di bere. Da adolescente, spesso si incontravano per bere insieme, consumando almeno due bottiglie di vino durante i pasti. L’associazione tra amicizia e alcol è durata a lungo, fino alla decisione di cambiare stile di vita.

“Da adolescenti, ogni volta che ci vedevamo con la mia amica Kate, bevevamo due bottiglie di vino. Se iniziavamo a pranzo anche di più. Per tanto tempo ho associato l’amicizia femminile all’alcol “. Dopo quindici anni da sobria, la cittadina britannica Hetty Moorehead ha affidato al Daily Mail il racconto della sua adolescenza sfrenata. Quando, con l’amica del cuore, trascorreva la serate a ingurgitare alcol fino all’eccesso. “Erano la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, un’epoca in cui il bere pesante e il femminismo andavano a braccetto nella cultura del ‘si può avere tutto’. Ubriacarsi con altre donne ci veniva venduto come la prova di un’uguaglianza duramente conquistata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho bevuto una bottiglia di vino a notte per dieci anni. Quando ho deciso di diventare sobria ho perso la mia migliore amica, era solo l’alcol ad unirci”: la storia di Hetty Moorehead

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