Nel luglio 2017, un incidente aereo sulle Alpi ha provocato gravi ferite a un giovane pilota commerciale, portandolo a perdere un braccio e una gamba. Dopo l'incidente, è stato ricoverato in terapia intensiva, immobilizzato e in condizioni di dolore. Nonostante le ferite, ha continuato a mantenere la volontà di raggiungere i propri obiettivi.

Nonostante i progressi - tra cui gare nella Coppa del Mondo e vittorie FIS -, il sogno di qualificarsi per i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina nel 2026 non si è realizzato. Tuttavia, Yoan non si ferma: con disciplina, ironia e una forza d’animo fuori dal comune, guarda al futuro con ambizione e speranza. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare la sua incredibile storia. Lei aveva 26 anni, una licenza da pilota commerciale e un colloquio con una compagnia aerea tre giorni dopo. Chi era Yoan Jeandemange prima dell’incidente? «Ero un ragazzo appassionato, ambizioso, determinato. Sognavo di diventare pilota di linea da quando avevo sei anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Yoan Jeandemange, atleta paralimpico: «Ho perso un braccio, una gamba e il mio sogno di volare. Ma non ho perso la fame di vittoria. Quando sei in terapia intensiva, immobilizzato, pieno di dolore, e c'è chi ti guarda ancora con amore, cambia tutto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lorella Cuccarini: «Quando ho perso un bambino è stato un dolore immenso. È lì che ho capito che, anche quando pensi di avere tutto, non hai niente»Lorella Cuccarini ha condiviso pubblicamente il dolore provato dopo aver perso un bambino, descrivendo quell’esperienza come un dolore immenso.

Rupert Everett: «Ho fatto coming out quando non era affatto conveniente. C’è un prezzo da pagare per tutto, ma ho guadagnato più di quello che ho perso»L’attore britannico, noto per le sue interpretazioni cinematografiche, ha rivelato di aver fatto coming out in un momento in cui non era considerato...