A 62 anni, Lenny Kravitz mostra un fisico tonico e scolpito, più definito rispetto a dieci anni fa. In un’intervista, il musicista spiega di capire quando deve seguire la dieta semplicemente indossando i pantaloni. Kravitz afferma di avere una forma migliore rispetto al passato e di voler essere magro e tonico come Bruce Lee.

A 62 anni Lenny Kravitz continua a sfoggiare un fisico scolpito. In un’intervista a Men’s Health, il rocker racconta la routine che gli permette di mantenersi in forma e sostiene di sentirsi meglio oggi rispetto a molti anni fa. “Ti rendi conto, con il passare del tempo, che invecchiare non è come pensavi. Oggi sono in una forma migliore di dieci o vent’anni fa. E tra dieci anni sarò in una forma ancora migliore di quella attuale”, dice. Il musicista spiega di aver cambiato radicalmente stile di vita poco prima dei 50 anni, quando decise di trasferirsi per sei mesi a Miami per allenarsi con il suo storico personal trainer Dodd Romero. Da allora non ha più smesso: anche durante i tour si allena cinque o sei volte a settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio essere magro e tonico come Bruce Lee. A 62 anni ho una forma migliore di quella di dieci anni fa. La dieta? Capisco quando devo farla dai pantaloni”: parla Lenny Kravitz

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