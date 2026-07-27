Groenlandia lo spettacolare ribaltamento dell' iceberg | onde improvvise sul fiordo Il video

Da gazzettadelsud.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un grande iceberg si è ribaltato nel fiordo davanti a Ilulissat, sulla costa occidentale della Groenlandia. L'evento ha generato onde improvvise che si sono propagate nel tratto di mare circostante, creando un ondeggiare visibile nelle acque. Un video ha immortalato il momento del ribaltamento, che ha attirato l'attenzione sulla dinamica degli iceberg in quella zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze o danni causati dall'evento.

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Un iceberg di grandi dimensioni si è capovolto nelle acque davanti a Ilulissat, sulla costa occidentale della Groenlandia, sollevando una serie di onde che si sono propagate rapidamente nel tratto di mare circostante. Il fenomeno risale a sabato 25 luglio e non ha provocato feriti né danni a imbarcazioni o strutture costiere. La sequenza ripresa in video Le immagini, riprese da alcuni presenti e rilanciate sui social network nel giro di poche ore, mostrano l'intera sequenza. Il blocco di ghiaccio appare inizialmente quasi immobile, poi comincia a inclinarsi lentamente fino a perdere del tutto l'equilibrio. Durante la rotazione emerge dall'acqua la porzione fino a quel momento sommersa, mentre il movimento della massa solleva spruzzi e onde di notevole intensità. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Groenlandia, lo spettacolare ribaltamento dell'iceberg: onde improvvise sul fiordo. Il video
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