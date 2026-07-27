Un grande iceberg si è ribaltato nel fiordo davanti a Ilulissat, sulla costa occidentale della Groenlandia. L'evento ha generato onde improvvise che si sono propagate nel tratto di mare circostante, creando un ondeggiare visibile nelle acque. Un video ha immortalato il momento del ribaltamento, che ha attirato l'attenzione sulla dinamica degli iceberg in quella zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze o danni causati dall'evento.

Un iceberg di grandi dimensioni si è capovolto nelle acque davanti a Ilulissat, sulla costa occidentale della Groenlandia, sollevando una serie di onde che si sono propagate rapidamente nel tratto di mare circostante. Il fenomeno risale a sabato 25 luglio e non ha provocato feriti né danni a imbarcazioni o strutture costiere. La sequenza ripresa in video Le immagini, riprese da alcuni presenti e rilanciate sui social network nel giro di poche ore, mostrano l'intera sequenza. Il blocco di ghiaccio appare inizialmente quasi immobile, poi comincia a inclinarsi lentamente fino a perdere del tutto l'equilibrio. Durante la rotazione emerge dall'acqua la porzione fino a quel momento sommersa, mentre il movimento della massa solleva spruzzi e onde di notevole intensità. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Groenlandia, lo spettacolare ribaltamento dell'iceberg: onde improvvise sul fiordo. Il video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Usa, scontro in volo tra due aerei: lo schianto, l’esplosione e lo spettacolare salvataggio dei piloti – Il videoDurante uno spettacolo all'aeroporto di Mountain Home in Idaho, due aerei sono entrati in collisione in volo.

Morti improvvise: dietro ci sarebbero geni killer e cicatrici sul cuore, lo studioUno studio recente ha identificato alcune mutazioni genetiche e cicatrici nel tessuto muscolare del cuore come possibili cause di morti improvvise...

Si parla di: Enorme iceberg si capovolge al largo della Groenlandia: onde gigantesche e spettacolo mozzafiato.

Groenlandia, lo spettacolare ribaltamento dell'iceberg: onde improvvise sul fiordo. Il videoUn iceberg di grandi dimensioni si è capovolto nelle acque davanti a Ilulissat, sulla costa occidentale della Groenlandia, sollevando una serie di onde che si sono propagate rapidamente nel tratto di ... msn.com

Groenlandia, enorme iceberg si capovolge al largo di Ilulissat: onde gigantesche e immagini spettacolari (VIDEO)Il colosso di ghiaccio si ribalta in mare creando onde enormi. Il raro fenomeno ripreso in un video mozzafiato ... tg.la7.it