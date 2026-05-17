Usa scontro in volo tra due aerei | lo schianto l’esplosione e lo spettacolare salvataggio dei piloti – Il video

Durante uno spettacolo all'aeroporto di Mountain Home in Idaho, due aerei sono entrati in collisione in volo. L'incidente ha provocato uno schianto e una successiva esplosione, visibile in un video diffuso successivamente. I piloti dei due velivoli sono riusciti a uscire vivi dall'incidente, grazie a un salvataggio tempestivo. La scena ha attirato l'attenzione di molti spettatori e ha sollevato domande sulla sicurezza degli eventi aeronautici di questo tipo.

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