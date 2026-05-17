Usa scontro in volo tra due aerei | lo schianto l’esplosione e lo spettacolare salvataggio dei piloti – Il video
Durante uno spettacolo all'aeroporto di Mountain Home in Idaho, due aerei sono entrati in collisione in volo. L'incidente ha provocato uno schianto e una successiva esplosione, visibile in un video diffuso successivamente. I piloti dei due velivoli sono riusciti a uscire vivi dall'incidente, grazie a un salvataggio tempestivo. La scena ha attirato l'attenzione di molti spettatori e ha sollevato domande sulla sicurezza degli eventi aeronautici di questo tipo.
Due aerei si sono scontrati in volo durante uno show presso la Mountain Home Air Force Base in Idaho, negli Usa. Diversi video mostrano l’impatto tra i due aerei, che nell’esibizione si muovevano a distanza ravvicinata. I due velivoli, due EA-18G Growlers, sono precipitati nei terreni della base aerea e hanno preso fuoco: si è sollevata una spessa coltre di fumo. Sarebbero in salvo i piloti. Dalle immagini si vedono distintamente quattro paracaduti librarsi nell’aria e portare a terra al sicuro altrettanti persone. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 12.30 ora locale, le 20.30 in Italia. La base aerea ha confermato l’incidente, informando che sulla scena sono arrivate le squadre di emergenza e che un’indagine è già stata avviata per capire cosa sia potuto succedere. 🔗 Leggi su Open.online
Scontro in pista tra un aereo e un mezzo dei pompieri, due morti all'aeroporto LaGuardia di New York
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