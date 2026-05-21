Morti improvvise | dietro ci sarebbero geni killer e cicatrici sul cuore lo studio

Uno studio recente ha identificato alcune mutazioni genetiche e cicatrici nel tessuto muscolare del cuore come possibili cause di morti improvvise inspiegate. Queste cicatrici, visibili solo attraverso risonanze magnetiche cardiache, sono state trovate anche in persone giovani e sportive che sembravano in buona salute e avevano esami clinici regolari. I ricercatori hanno analizzato casi di arresto cardiaco improvviso, cercando di capire i fattori nascosti che potrebbero essere alla base di questi eventi improvvisi.

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