Una grandinata improvvisa ha colpito un'auto parcheggiata in strada, causando ammaccature sulla carrozzeria e cristalli scheggiati. Le recenti estati italiane hanno visto aumentare la frequenza di eventi simili, con danni ingenti per gli automobilisti. Le grandinate, spesso improvvise, danneggiano veicoli senza preavviso, lasciando proprietari con riparazioni costose. Per proteggere i mezzi, alcuni consigliano coperture appositamente progettate o l’uso di teli resistenti, che rappresentano soluzioni a basso costo.

Le estati italiane degli ultimi anni hanno registrato grandinate sempre più violente e ravvicinate, con danni per centinaia di milioni di euro per gli automobilisti tra carrozzerie ammaccate, cristalli scheggiati, coltivazioni e impianti fotovoltaici. Non servono chicchi giganteschi: già quando superano la misura di una noce, l'impatto lascia il segno su lamiera e vetri, e la velocità di caduta amplificata dal vento trasforma pochi minuti di maltempo in costi salati. Per chi lascia l'auto in strada, senza box né tettoia, la domanda torna a ogni allerta: come difendere la carrozzeria senza svuotare il portafoglio? La protezione perfetta a basso costo non esiste, ma qualcosa si può fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grandine sull'auto, come proteggere la macchina dai danni spendendo poco

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Un modo semplice per proteggere lauto dalla grandine

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