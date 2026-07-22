Una forte grandinata si è abbattuta sull’autostrada A13 vicino a Ferrara, danneggiando numerosi veicoli in transito. I chicchi di grandine, simili a sassi, hanno causato rotture di parabrezza e finestrini, con danni stimati fino a 10.000 euro per alcuni mezzi. Diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi lungo la carreggiata in attesa che la pioggia cessasse. Non ci sono segnalazioni di feriti.

Diversi veicoli hanno riportato parabrezza e finestrini danneggiati Una forte grandine si è abbattuta sull’autostrada A13 all’altezza di Ferrara, provocando danni a decine di veicoli in transito e costringendo molti automobilisti a fermarsi lungo l’autostrada in attesa che la situazione migli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Grandine sull'autostrada A13 vicino Ferrara, auto distrutte da chicchi come sassi e feriti, danni fino a 10mila€ - VIDEO

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