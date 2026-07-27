La produzione del Grande Fratello ha contattato Rocco Casalino per partecipare alla prossima edizione. La proposta include anche il suo compagno, Alejandro Martinez, per un possibile ingresso come coppia. Nel frattempo, è stato annunciato un duetto tra Maria De Filippi e un altro concorrente.

Il Grande Fratello continua a corteggiare Rocco Casalino in vista della nuova edizione. L’ex portavoce di Giuseppe Conte sarebbe stato nuovamente contattato dalla produzione, che avrebbe esteso l’invito anche al compagno Alejandro Martinez per un possibile ingresso in coppia. Il Grande Fratello torna a far parlare di sé ancora prima dell’inizio della nuova stagione. Mentre cresce l’attesa per la versione VIP del reality, prevista a settembre e affidata alla conduzione di Ilary Blasi, emerge un’indiscrezione che riguarda uno dei volti più conosciuti della politica e della televisione italiana degli ultimi anni: Rocco Casalino. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Grande Fratello, Rocco Casalino nel mirino del reality: proposta anche per il compagno Alejandro mentre arriva il duetto con Maria De Filippi

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