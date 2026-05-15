Durante un’intervista doppia a Le Iene, Rocco Casalino e il suo compagno Alejandro Martinez hanno parlato apertamente della loro relazione. I due hanno spiegato di vivere una coppia aperta e di basare il rapporto sulla sincerità. Casalino ha dichiarato che, in caso di tradimento, ne soffrirà. La coppia ha condiviso dettagli sulla loro dinamica sentimentale, senza nascondere nulla, offrendo una visione diretta e senza filtri del loro legame.

Rocco Casalino e il compagno Alejandro Martinez hanno parlato senza filtri della loro relazione durante un’intervista doppia a Le Iene, raccontando di vivere una coppia aperta fondata sulla sincerità reciproca. Hanno parlato di una relazione messa alla prova su più fronti, dalla gelosia ai progetti sulla genitorialità. I due, che stanno insieme dall’estate del 2025 dopo essersi conosciuti in Colombia, oggi convivono a Roma. Nel corso dell’intervista rilanciata anche da Biccy, Alejandro ha spiegato di non essere particolarmente geloso e ha definito il loro rapporto “una coppia onesta”. “ Siamo liberi di fare quello che vogliamo ”, ha aggiunto Casalino, spiegando che questo accordo esiste fin dall’inizio della relazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rocco Casalino e la verità sulla coppia aperta con Alejandro: “Quando mi tradirà ne soffrirò”

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