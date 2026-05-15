Rocco Casalino e Alejandro Martinez sul loro amore svelano | Siamo una coppia aperta

Da bollicinevip.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocco Casalino e Alejandro Martinez hanno parlato apertamente del loro rapporto durante una trasmissione televisiva, dichiarando di essere una coppia aperta. La loro relazione è iniziata circa sei mesi fa e da allora sono rimasti molto vicini. Durante l’intervista, entrambi hanno condiviso dettagli sulla loro convivenza e sul tipo di amore che vivono, senza nascondere la loro scelta di una relazione caratterizzata dalla libertà di incontri con altre persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rocco Casalino e Alejandro Martinez senza freni a Le Iene, il loro è un amore ‘libero’. La storia d’amore tra Rocco Casalino e Alejandro Martinez è nata da circa sei mesi ed è diventata subito solida, da quando si sono incontrati infatti sono diventati inseparabili. Il compagno dell’ex politico è un imprenditore colombiano, all’inizio infatti hanno vissuto a distanza il loro amore ma si sono subito resi conto di non voler stare lontani ed è per questo che il 30enne si è trasferito a Roma dove ora convivono e sono molto felici. Ieri sera sono stati ospiti a Le Iene, durante l’intervista si sono lasciati sfuggire alcune rivelazioni sul loro rapporto di coppia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rocco Casalino e Alejandro Martinez Una Storia d'Amore e Speranza

Video Rocco Casalino e Alejandro Martinez Una Storia d'Amore e Speranza

Sullo stesso argomento

Rocco Casalino e la verità sulla coppia aperta con Alejandro: “Quando mi tradirà ne soffrirò”Rocco Casalino e il compagno Alejandro Martinez hanno parlato senza filtri della loro relazione durante un’intervista doppia a Le Iene, raccontando...

Leggi anche: Chi è Alejandro Martinez compagno di Rocco Casalino, imprenditore e conduttore tv che ha lasciato la Colombia

rocco casalino rocco casalino e alejandroRocco Casalino svela con Alejandro Martinez dinamiche e regole della loro relazione di coppia apertaCoppia aperta e progetto di famiglia per Rocco Casalino e Alejandro Martinez Rocco Casalino e Alejandro Martinez, coppia nata in Colombia nell’estate ... assodigitale.it

rocco casalino rocco casalino e alejandroRocco Casalino racconta il desiderio di volere dei figli con il compagno Alejandro Martinez: Lui ne vuole quattro!Rocco Casalino e Alejandro Martinez condividono il loro sogno di diventare genitori e parlano del desiderio di avere una famiglia numerosa ... rumors.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web