Rocco Casalino e Alejandro Martinez sul loro amore svelano | Siamo una coppia aperta

Rocco Casalino e Alejandro Martinez hanno parlato apertamente del loro rapporto durante una trasmissione televisiva, dichiarando di essere una coppia aperta. La loro relazione è iniziata circa sei mesi fa e da allora sono rimasti molto vicini. Durante l’intervista, entrambi hanno condiviso dettagli sulla loro convivenza e sul tipo di amore che vivono, senza nascondere la loro scelta di una relazione caratterizzata dalla libertà di incontri con altre persone.

Rocco Casalino e Alejandro Martinez senza freni a Le Iene, il loro è un amore ‘libero’. La storia d’amore tra Rocco Casalino e Alejandro Martinez è nata da circa sei mesi ed è diventata subito solida, da quando si sono incontrati infatti sono diventati inseparabili. Il compagno dell’ex politico è un imprenditore colombiano, all’inizio infatti hanno vissuto a distanza il loro amore ma si sono subito resi conto di non voler stare lontani ed è per questo che il 30enne si è trasferito a Roma dove ora convivono e sono molto felici. Ieri sera sono stati ospiti a Le Iene, durante l’intervista si sono lasciati sfuggire alcune rivelazioni sul loro rapporto di coppia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Rocco Casalino e Alejandro Martinez Una Storia d'Amore e Speranza

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