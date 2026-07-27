Il Teatro di San Carlo e i Carmina Burana si esibiranno all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei il 29 luglio alle 21. La manifestazione rappresenta il gran finale del Festival delle Ville Vesuviane. La data precedente, prevista per il 26 luglio, è stata spostata al 29 luglio. La serata intitolata “È MIO PADRE MORRICONE DIRIGE MORRICONE” si svolgerà in un’area all’aperto, con un concerto che coinvolge il coro e l’orchestra. La location è l’Anfiteatro di Pompei, nel Parco archeologico.

All’Anfiteatro degli Scavi di Pompei “È MIO PADRE MORRICONE DIRIGE MORRICONE”. Nuova data mercoled’ 29 luglio Mercoledì 29 luglio alle ore 21.00, nella suggestiva cornice dell’Esedra di Villa Campolieto a Ercolano, andranno in scena i Carmina Burana di Carl Orff nella versione originale di Wilhelm Killmayer per solisti, coro, due pianoforti e percussioni. Protagonisti della serata saranno il Coro e l’Ensemble dell’Orchestra del Teatro di San Carlo, con Pasquale Bardaro, Franco Cardaropoli, Federico Gizzi, Marco Pezzenati, Guillem Ruiz Brichs, Pasquale Tamborrino, Gerardo Zarro alle percussioni, Vincenzo Caruso e Roberto Moreschi ai pianoforti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gran finale al Festival delle Ville Vesuviane con il Teatro di San Carlo e i Carmina Burana

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