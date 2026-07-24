ERCOLANO (NA) – L’ultima settimana del Festival delle Ville Vesuviane non rappresenta soltanto la conclusione di un cartellone: è il compimento di un viaggio che, per quasi un mese, ha trasformato le Ville del Miglio d’Oro in un luogo dove teatro, musica e danza hanno dialogato con la memoria, restituendo al pubblico il senso più autentico dello spettacolo dal vivo. La trentasettesima edizione, guidata dalla direzione artistica di Bruno Tabacchini e sostenuta dal lavoro condiviso della Fondazione Ente Ville Vesuviane, si avvia verso il sipario finale con una successione di appuntamenti che attraversano la grande tradizione partenopea fino ad approdare all’universalità della musica di Carl Orff. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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© Primacampania.it - Festival delle Ville Vesuviane, dal 26 al 29 luglio il gran finale tra Scarpetta, Filumena e la potenza dei Carmina Burana di Orff

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