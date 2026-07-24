Il Musart Festival di Firenze si conclude con un concerto all’alba di domenica, il 25 luglio 2026. L’evento ha visto l’esecuzione di Carmina Burana da parte dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino, seguito da un’esibizione con Vittorio Nocenzi e il suo pianoforte. La serata si è svolta alle prime luci del mattino, con il pubblico presente in piazza per il gran finale.

FIRENZE – Una delle pagine più amate della classica novecentesca eseguita da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino e un suggestivo concerto all’alba insieme a Vittorio Nocenzi e al suo pianoforte: si chiude così domani, sabato 25 luglio 2026, alle 21.15 e domenica 26 alle 4.45 al Parco Mediceo di Pratolino l’edizione 2026 di Musart Festival Firenze. Sarà Lorenzo Fratini a dirigere Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino nell’esecuzione dei “Carmina Burana” di Carl Orff, cantata scenica ispirata a 24 poemi dell’omonima raccolta medievale. Sul palco le due compagini di Orchestra e Coro raggrupperanno ben 150 elementi; oltre a loro, le voci soliste del soprano Aloisia de Nardis, del tenore Francesco Lucii – due talentuosi allievi dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino – e del celebre baritono Roberto De Candia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Musart Festival Firenze: Carmina Burana con Orchestra e Coro del Maggio. Concerto all’alba domenica per il gran finale

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