Musart Festival Firenze | Carmina Burana con Orchestra e Coro del Maggio Concerto all’alba domenica per il gran finale
Il Musart Festival di Firenze si conclude con un concerto all’alba di domenica, il 25 luglio 2026. L’evento ha visto l’esecuzione di Carmina Burana da parte dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino, seguito da un’esibizione con Vittorio Nocenzi e il suo pianoforte. La serata si è svolta alle prime luci del mattino, con il pubblico presente in piazza per il gran finale.
FIRENZE – Una delle pagine più amate della classica novecentesca eseguita da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino e un suggestivo concerto all’alba insieme a Vittorio Nocenzi e al suo pianoforte: si chiude così domani, sabato 25 luglio 2026, alle 21.15 e domenica 26 alle 4.45 al Parco Mediceo di Pratolino l’edizione 2026 di Musart Festival Firenze. Sarà Lorenzo Fratini a dirigere Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino nell’esecuzione dei “Carmina Burana” di Carl Orff, cantata scenica ispirata a 24 poemi dell’omonima raccolta medievale. Sul palco le due compagini di Orchestra e Coro raggrupperanno ben 150 elementi; oltre a loro, le voci soliste del soprano Aloisia de Nardis, del tenore Francesco Lucii – due talentuosi allievi dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino – e del celebre baritono Roberto De Candia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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