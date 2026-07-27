La Lucchese sta vivendo un periodo di cambiamenti con due giocatori che hanno lasciato la squadra. La società sta lavorando anche su possibili nuovi acquisti e cessioni, mantenendo aperta la finestra di mercato. La formazione resta in evoluzione, con il roster soggetto a variazioni nel prossimo futuro. La squadra si prepara a integrare eventuali nuovi elementi, mentre si concludono gli addii già annunciati.

di Emiliano pellegrini La Lucchese continua ad essere un "cantiere" aperto, nel senso che l’organico è suscettibile di ulteriori cambiamenti, sia in uscita che in entrata. Partiamo dalle probabili partenze. Una sicura è quella del portiere Milan, penalizzato dall’età, 23 anni, considerando che il neo tecnico rossonero Marco Bernardini ha deciso di giocare con un "under" tra i pali (Vespier o Guacci). In attesa di trovare una nuova sistemazione, Milan sta lavorando con gli altri nel ritiro di Castelnuovo Garfagnana, avendo ancora un anno di contratto con la Lucchese. La seconda probabile uscita potrebbe riguardare il trentacinquenne Niccolò Pupeschi, uno dei "pretoriani" dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran cantiere Lucchese. Due addii e nuovi colpi

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