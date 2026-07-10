Lucchese - Gli ultimi colpi di mercato Gianni cerca un altro bomber per la Pantera

A due settimane dall’inizio del ritiro pre-campionato, la squadra di calcio ha completato undici acquisti. La società sta cercando un nuovo attaccante per rafforzare l’organico. La formazione ha già una sua identità definita, con alcuni nuovi giocatori inseriti nel gruppo. La preparazione prosegue in vista delle competizioni ufficiali. La ricerca di ulteriori rinforzi è ancora in corso.

A quindici giorni dall’inizio del ritiro pre-campionato di Castelnuovo, la Lucchese ha già una sua precisa fisionomia, dopo gli undici acquisti già effettuati. Mancano, come si dice, le. rifiniture, ovviamente molto importanti, perché una di queste è il numero 9 (la "pista" Dionisi è sempre in piedi). Mentre, per quanto riguarda il ruolo di difensore di sinistra, è stato ufficializzato l’ingaggio di Andrea Cadili, ventisettenne che ha vinto, in questa stagione, il campionato di serie "D" girone "I", con il Savoia e che il direttore generale rossonero Gianni conosce bene per averlo avuto al Lamezia Terme. Confermato anche l’arrivo di Zitelli e del portiere Vespier. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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