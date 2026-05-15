Follia ultras in autostrada | indagini chiuse per gli scontri tra Perugia e Lucchese a colpi di spranghe e bastoni

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sugli scontri tra tifosi delle squadre di Perugia e Lucchese avvenuti il 23 febbraio 2025 sull'autostrada A12 sono state concluse. Durante gli scontri, tra i partecipanti sono state usate spranghe e bastoni, causando diversi danni e tensioni tra i gruppi coinvolti. Sono stati emessi provvedimenti di Daspo per alcuni ultrà e sono stati chiusi i fascicoli a carico di undici persone del Perugia e nove della Lucchese. L'episodio ha avuto luogo nei pressi dell’area di servizio Versilia Est.

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Una domenica di follia sull'asfalto dell'A12 che ha portato all’emissioni di provvedimenti di Daspo e alla chiusura delle indagini a carico di undici ultrà del Perugia e nove della Lucchese, per gli scontri avvenuti il 23 febbraio 2025 nei pressi dell'area di servizio Versilia Est. Quel giorno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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