Follia ultras in autostrada | indagini chiuse per gli scontri tra Perugia e Lucchese a colpi di spranghe e bastoni
Le indagini sugli scontri tra tifosi delle squadre di Perugia e Lucchese avvenuti il 23 febbraio 2025 sull'autostrada A12 sono state concluse. Durante gli scontri, tra i partecipanti sono state usate spranghe e bastoni, causando diversi danni e tensioni tra i gruppi coinvolti. Sono stati emessi provvedimenti di Daspo per alcuni ultrà e sono stati chiusi i fascicoli a carico di undici persone del Perugia e nove della Lucchese. L'episodio ha avuto luogo nei pressi dell’area di servizio Versilia Est.
Una domenica di follia sull'asfalto dell'A12 che ha portato all’emissioni di provvedimenti di Daspo e alla chiusura delle indagini a carico di undici ultrà del Perugia e nove della Lucchese, per gli scontri avvenuti il 23 febbraio 2025 nei pressi dell'area di servizio Versilia Est. Quel giorno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scontri in autostrada tra tifosi della Lazio e del Napoli
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