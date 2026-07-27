Graduatorie docenti e ATA online il Garante Privacy | vietato pubblicare telefoni e indirizzi privati

Il Garante Privacy ha precisato che le scuole possono pubblicare online le graduatorie di docenti e ATA, ma devono limitarsi ai dati strettamente necessari. È vietato rendere pubblici numeri di telefono e indirizzi privati. La normativa si applica alle pubblicazioni sui siti istituzionali, con l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati personali. La corretta gestione della privacy è stata ribadita in una FAQ dedicata alle istituzioni scolastiche.

Le scuole possono pubblicare sui propri siti le graduatorie del personale docente e ATA, ma devono limitarsi ai dati strettamente necessari. A chiarirlo è il Garante per la protezione dei dati personali in una delle FAQ dedicate alla corretta gestione della privacy nelle istituzioni scolastiche. Gli istituti possono pubblicare online le graduatorie di docenti e personale ATA, consentendo agli aspiranti a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il punteggio attribuito. È invece eccedente la pubblicazione di ulteriori dati personali, come numeri di telefono e indirizzi privati dei candidati. Prima della pubblicazione, le scuole devono quindi controllare con attenzione i documenti ed eliminare tutte le informazioni non necessarie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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