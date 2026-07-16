Intelligenza artificiale generativa accessibile ai minori il Garante privacy | controlli sull’età inadeguati e profili da rendere privati

Notizia in breve

Il Garante per la protezione dei dati ha multato con 158mila euro una società statunitense che offre un servizio di intelligenza artificiale generativa accessibile ai minori. Il sistema permette agli utenti di creare e interagire con personaggi virtuali tramite chat. Le autorità hanno riscontrato controlli insufficienti sull’età degli utenti e la mancanza di impostazioni di privacy adeguate, come la possibilità di rendere i profili privati.