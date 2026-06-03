Privacy a scuola | il Garante ammonisce un istituto per aver condiviso i dati sanitari di una docente Vietato unificare le risposte al sindacato per comodità organizzativa

Un istituto scolastico in Sardegna è stato ammonito dal Garante per aver condiviso i dati sanitari di una docente. Inoltre, è stato vietato unificare le risposte al sindacato per motivi organizzativi. La vicenda riguarda la gestione delle informazioni personali e la tutela della privacy degli insegnanti. L'istituto aveva diffuso i dati sanitari senza autorizzazione, violando le norme sulla protezione dei dati.

In Sardegna si è verificato un incidente legato alla gestione delle informazioni personali. Una docente ha presentato un reclamo, tramite il proprio sindacato, riguardante l’assegnazione delle classi. Lo stesso giorno, un’altra insegnante ha fatto una richiesta simile, usando la medesima sigla. La scuola ha deciso di rispondere a entrambe con un solo documento allegato a un’unica posta elettronica certificata. Questa leggerezza ha fatto sì che una lavoratrice venisse a conoscenza dei dati relativi alla salute della collega. Nello specifico, il documento conteneva dettagli sensibili. Si faceva riferimento, infatti, a ricoveri ospedalieri, assenze per motivi medici e richieste di visite collegiali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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