Chi rifiuta l'incarico in GPS sostegno prima fascia non potrà più ricevere supplenze per l'anno scolastico 202627, incluse quelle da interpello. La decisione di non accettare la nomina comporta la perdita di tutte le supplenze assegnate in questa fascia per l'intero anno scolastico. Questi provvedimenti si applicano a chi ha ricevuto l'incarico e decide di non prenderlo.

Rifiutare la nomina da ruolo in GPS sostegno prima fascia ha un prezzo alto: si perdono tutte le supplenze per l'anno scolastico 202627, anche quelle da interpello. Il punto è stato chiarito nel Question Time di OrizzonteScuola TV di venerdì 24 luglio 2026, con l'esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro. Chi presenta le 150 preferenze deve quindi ragionare bene prima di confermare ogni scelta.GPS sostegno prima fascia e le 150 preferenzeIl personale docente iscritto nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può chiedere l'assegnazione delle supplenze. Gli incarichi possono arrivare fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per candidarsi in GPS sostegno prima fascia serve compilare l'istanza delle 150 preferenze. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - GPS sostegno prima fascia: cosa rischia chi non accetta l'incarico finalizzato al ruolo [Chiarimenti]

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