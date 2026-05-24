Se si rinuncia al ruolo da graduatoria di merito si può partecipare comunque alla nomina finalizzata al ruolo da GPS prima fascia sostegno?

Chi rinuncia alla posizione in graduatoria di merito può comunque partecipare alla procedura di nomina per il ruolo GPS prima fascia sostegno. La puntata di Question Time del 18 maggio 2026 ha affrontato anche temi come gli elenchi regionali dei docenti per supplenze, la scelta delle 150 preferenze e la conferma dei docenti di sostegno. Sono stati discussi aspetti relativi alle modalità di accesso e alle procedure di assegnazione delle supplenze.

Elenchi regionali dei docenti per il ruolo, supplenze e scelta delle 150 preferenze, conferma del docente di sostegno: sono questi i temi al centro della puntata di Question Time del 18 maggio 2026, il format di consulenza di Orizzonte Scuola in onda sui canali social. A fare il punto della situazione è Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. Tuttavia, la rinuncia al ruolo deve essere valutata con molta attenzione. Può essere comprensibile in presenza di ragioni personali, familiari o geografiche particolarmente rilevanti, ma resta una scelta rischiosa. Le assunzioni da GPS prima fascia sostegno dipenderanno infatti dai posti residui dopo le procedure ordinarie compresi gli elenchi regionali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti, a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda

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