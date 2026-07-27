GPS docenti 2026 28 | al via le prime pubblicazioni Aggiornato al 27 Luglio

Notizia in breve

Le prime graduatorie provinciali per le supplenze nelle GPS docenti 202628 sono state pubblicate sui siti degli uffici scolastici, aggiornate al 27 luglio. Queste graduatorie derivano dall’ordinanza ministeriale n. e sono disponibili per consultazione. La pubblicazione riguarda le prime liste di assegnazione temporanea, con aggiornamenti previsti in corso d’anno. Nessuna notizia di nuove date di pubblicazione o modifiche successive fino a questo momento.