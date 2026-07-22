GPS docenti 2026 28 | al via le prime pubblicazioni Aggiornato al 22 Luglio

Notizia in breve

Le prime graduatorie provinciali per le supplenze relative alle GPS docenti 202628 sono state pubblicate sui siti degli uffici scolastici. Queste graduatorie sono state create in base all’ordinanza ministeriale n. e sono state aggiornate fino al 22 luglio. La pubblicazione riguarda le prime liste, mentre altre potrebbero seguire nei prossimi giorni. La procedura riguarda le supplenze temporanee per il prossimo biennio scolastico.