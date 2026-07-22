GPS docenti 2026 28 | al via le prime pubblicazioni Aggiornato al 22 Luglio
Le prime graduatorie provinciali per le supplenze relative alle GPS docenti 202628 sono state pubblicate sui siti degli uffici scolastici. Queste graduatorie sono state create in base all’ordinanza ministeriale n. e sono state aggiornate fino al 22 luglio. La pubblicazione riguarda le prime liste, mentre altre potrebbero seguire nei prossimi giorni. La procedura riguarda le supplenze temporanee per il prossimo biennio scolastico.
Le prime graduatorie provinciali per le supplenze iniziano a comparire sui siti degli uffici scolastici. Le GPS docenti 202628 nascono dall'ordinanza ministeriale n. 27 del 14 febbraio 2026 e serviranno per le nomine dei prossimi due anni scolastici. La diffusione degli elenchi procede però a ritmo lento, provincia per provincia. Chi attende il proprio punteggio deve quindi controllare gli avvisi locali giorno per giorno.Pubblicazione delle GPS docenti 202628 ancora a rilentoGli Uffici scolastici provinciali non stanno procedendo con la stessa velocità. Alcune sedi hanno già reso disponibili gli elenchi definitivi, altre lavorano ancora sulle domande arrivate. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
GPS 2026/28, scioglimento della riserva dal 15 giugno al 2 luglio
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