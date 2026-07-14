GPS docenti 2026 28 | ecco le prime graduatorie AGGIORNATO

Notizia in breve

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime graduatorie GPS 202628, relative alle supplenze dei docenti. Queste graduatorie sono state predisposte secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026. Le pubblicazioni riguardano diverse province e rappresentano l’inizio delle procedure di assegnazione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico. Le graduatorie vengono aggiornate periodicamente e disponibili online per consultazione.