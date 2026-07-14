GPS docenti 2026 28 | ecco le prime graduatorie AGGIORNATO
Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime graduatorie GPS 202628, relative alle supplenze dei docenti. Queste graduatorie sono state predisposte secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026. Le pubblicazioni riguardano diverse province e rappresentano l’inizio delle procedure di assegnazione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico. Le graduatorie vengono aggiornate periodicamente e disponibili online per consultazione.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le prime graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026/28: il sistema delle graduatorie e le procedure di reclutamento
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