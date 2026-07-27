Secondo Selene Calloni Williams, gli alberi comunicano tra loro senza chiedere aiuto e senza praticare l’empatia. La loro capacità di relazionarsi deriva dal fatto che sono, semplicemente, come sono. Non cercano di essere inclusivi o di dimostrare virtù psicologiche, ma esistono e si connettono in modo naturale, senza sforzi. Questa modalità di comunicazione e relazione può insegnare come costruire rapporti più autentici e sani.

C ome imparare dagli alberi l’arte delle relazioni sane. Gli alberi non hanno relazioni sane perché sono buoni, non praticano l’empatia come una virtù psicologica, non si sforzano di essere inclusivi, semplicemente sono. E in questo “essere” rivelano il primo segreto di ogni relazione: nessuno può incontrare davvero l’altro se non abita il proprio luogo. Leggi anche › Donne che salgono sugli alberi per guardare lontano Come imparare dagli alberi ad amare. Un albero non corre verso un altro albero per essere visto, non si sradica per piacere, non piega la propria forma per diventare più accettabile al bosco. Cresce secondo la necessità interna della sua immagine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli alberi comunicano tra loro, ma non chiedono aiuto spiega Selene Calloni Williams

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